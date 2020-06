Maratona de Boston é cancelada pela primeira vez na história

A Maratona de Boston, que estava originalmente marcada para o mês de abril e depois havia sido adiada para setembro por causa da pandemia de covid-19, foi agora cancelada pela primeira vez na história.

Promovida anualmente desde 1897, a corrida é uma das maratonas mais importantes do planeta e atrai mais de 30 mil corredores de todo o mundo.

“Nossa maior prioridade continua sendo garantir a saúde da comunidade, assim como a da nossa equipe, participantes, voluntários, espectadores e apoiadores”, afirmou Tom Grilk, diretor-executivo da Associação de Atletismo de Boston, que administra a prova, em uma nota à imprensa.

O prefeito de Boston, Marty Walsh, disse no Twitter que a prova, que atrai desde profissionais consagrados e competidores olímpicos até corredores amadores, não seria viável: “Embora nosso objetivo e esperança sejam o de progredir na contenção do vírus e na recuperação da nossa economia, sou realista, e a prova no dia 14 de setembro ou em qualquer momento deste ano não seria possível”, disse Walsh.

A Maratona de Boston de 2021 está marcada para o dia 19 de abril.