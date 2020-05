Ex-presidente quer Neymar de novo no Barcelona, mas com cláusula de 'comportamento'

Em entrevista ao programa El Partidazo, da rádio espanhola Cope Madrid, o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, afirma que, se fosse o atual mandatário do clube catalão, tentaria “repatriar” Neymar.

Sandro Rosell foi presidente do Barcelona entre os anos de 2010 e 2014. Ele renunciou ao cargo em janeiro de 2014, justamente após ter sido acusado de fraude fiscal na contratação de Neymar. Rosell foi inocentado depois de acordo com a Justiça para que o clube catalão assumisse a pena como pessoa jurídica.

“Se eu fosse o presidente do Barcelona tentaria contratá-lo", comentou. "Eu gosto muito dele, pra mim é o melhor jogador do mundo depois de Messi. Acho que é um jogador que encaixa perfeitamente com a filosofia do clube.

Apesar do encanto por tudo que o brasileiro faz dentro de campo, Sandro Rosell admitiu que faria um acordo especial com Neymar. “Agora, com experiência, contrataria, mas com dois contratos: um esportivo e outro de comportamento”.

Em maio de 2017, Sandro Rosell foi detido acusado de lavagem de dinheiro em venda de direitos televisivos da Seleção Brasileira. Na ocasião, ele era presidente da Alianto Marketing, antes de assumir a direção do Barcelona. Rosell passou 645 dias em prisão preventiva até ser absolvido em abril de 2019.