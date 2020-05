Libertadores e Sul-Americana devem voltar só em setembro

Se depender dos planos da Conmebol, tanto a Libertadores como a Copa Sul-Americana voltarão em setembro. O anúncio foi feito pelo secretário-geral adjunto de futebol e diretor de desenvolvimento da entidade, Gonzalo Belloso, em entrevista ao argentino TyC Sports. Desde que foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, em meados de maio, é a primeira vez que a entidade fala em datas de retomada.

“Estamos organizando reuniões com todos os governos. O futebol é uma indústria dentre tantas outras que estão sofrendo com a pandemia. O problema mais difícil que enfrentamos é a da migração das equipes e os aeroportos”, afirmou o dirigente, que concordou com a opinião do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, de que os campeonatos vão ser decididos em campo. O que pode acontecer apenas em 2021.

“Também temos que levar em consideração todos os calendários locais para que possam jogar os torneios locais em seus países. Trabalhamos paralelamente com os países para ver o que eles planejam e poder ajustar nossas datas. Então, se tiver que terminar ano que vem, que termine ano que vem. Não há nenhum problema em acabar lá em janeiro”, afirmou Gonzalo Belloso.

A Libertadores foi suspensa após a segunda rodada da fase de grupos. A Sul-Americana teria sua segunda fase disputada nos dias 20 e 27 de maio. A Conmebol aguarda também a abertura de todas as fronteiras no continente para ter um cenário favorável ao retorno das competições.