Tyson x Holyfield: Haverá um terceiro round?

O ex-campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado Evander Holyfield disse que estaria aberto a enfrentar novamente o eterno rival Mike Tyson em uma luta com fins filantrópicos para fechar uma trilogia do confronto entre ambos, com a condição de que Tyson se encarregue da organização da luta.

Tyson, de 53 anos, participou de dois confrontos épicos com Holyfield, de 57, durante suas carreiras profissionais, incluindo o polêmico encontro de 1997 no qual ele mordeu e arrancou um pedaço da orelha de Holyfield.

Tyson publicou uma série de vídeos de treinamento nas últimas semanas, levando a especulações de que ele poderia voltar aos ringues, enquanto Holyfield anunciou seu retorno para arrecadar fundos para caridade pelo Instagram no início do mês.

“Se eu pedir, é quase como se eu estivesse querendo intimidá-lo, dizendo que quero enfrentar alguém em que já bati duas vezes”, disse Holyfield à BBC. “Eu não quero essa pressão em mim, do tipo ‘você só quer lutar contra o Mike porque você sabe que pode vencê-lo’.”

“Se ele me bater, eu vou bater de volta. Eu terei 58, ele 54, se conversarmos sobre estar em boa saúde e fizer tudo da maneira apropriada, eu não tenho problemas em lutar com ele de novo”, disse Holyfield.

Tyson, o primeiro peso-pesado a deter os títulos da WBA, WBC e IBF ao mesmo tempo, se aposentou após perder para Kevin McBride em 2005, enquanto Holyfield se aposentou nove anos depois.

Tyson, por sua vez, já havia declarado na semana passada que toparia fazer uma revanche com “The Real Deal” para fins de solidariedade. “Isso seria sensacional para caridade. Você pode imaginar eu e ele indo para o ringue juntos? Eu estou em boa forma. Eu me sinto muito bem, de verdade. Qualquer coisa é possível”, disse o “Iron Mike” em entrevista ao TMZ Live.

A primeira luta, em 1996

Em novembro daquele ano, Holyfield desafiou Tyson pelo título da WBA e venceu de forma surpreendente ao nocautear o rival no 11º round.

A segunda luta, em 1997

Em julho, Holyfield venceu a revanche de modo bastante peculiar, quando Tyson foi evidentemente desqualificado no fim do 3º round ao morder e arrancar parte de sua orelha.

Tem brasileiro na fila

Enquanto os amantes do boxe já sonham com um novo embate entre os antigos rivais, o Bare Knuckle Fighting Championship quer fazer uma luta entre Mike Tyson e Wanderlei Silva. E o brasileiro de 43 anos, lenda do MMA, até já topou. “Parece que ofereceram US$ 20 milhões [cerca de R$ 108,8 milhões] para o cara, então pedi a metade”, declarou o curitibano que não luta desde agosto de 2018 ao Globoesporte.com.