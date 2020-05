Duelo decisivo do Campeonato Alemão terá torcedores de papelão

Vai ter torcida no Campeonato Alemão, mas será em uma arquibancada preenchida com fãs de papelão. Mesmo com portões fechados – devido às medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus (covid-19) -, o estádio Borussia Park, não vai ficar vazio para o confronto deste sábado entre o Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, pela 27ª rodada da Bundesliga.

A iniciativa é de um grupo de torcedores, que vai distribuir 13 mil cartazes. De acordo com a agência de notícias AFP, quem colocou sua imagem em tamanho real na arquibancada pagou 19 euros e quem tem cadeira cativa na arquibancada ficou em seu lugar habitual. Para cada manequim de papelão, também houve pagamento de 2,50 euros – aproximadamente R$ 15 – para fosse garantido lugar no estádio, como uma espécie de ingresso.

E não deve parar por aí, afinal, 13 mil lugares ocupados ainda é pouco, considerando que o Borussia Park tem capacidade para 59 mil torcedores. Segundo os organizadores, mais sete mil avatares já foram encomendados para as próximas rodadas.

O diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, elogiou a iniciativa dos torcedores, lembrando que ajuda a criar uma atmosfera no estádio. Entretanto, ele ressalta que é um exemplo de que futebol sem torcedores não é o mesmo. O técnico Marco Rose também gostou da novidade. Apesar de admitir que não é a mesma sensação de ter a arena lotada, os cartazes passam a sensação de não deixar sozinho quem está em campo.

A partida entre Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen é um confronto direto por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O Mönchengladbach ocupa atualmente a terceira posição da Bundesliga, com 52 pontos conquistados, dentro da zona de classificação para a maior competição de clubes da Europa. O Leverkusen é o quinto colocado do Campeonato Alemão, com 50 pontos, um a menos que o RB Leipzig, primeiro clube do G4.