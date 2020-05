Band exibe São Paulo e Corinthians na final do Campeonato Paulista de 1998

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (24), às 14h, exibe a decisão do Campeonato Paulista de 1998 entre São Paulo e Corinthians. A partida tem narração de Luciano do Valle e comentários de Rivellino.

A vitória do São Paulo por 3 a 1 aconteceu no dia 10 de maio daquele ano no estádio do Morumbi, em São Paulo. Derrotado na primeira partida da decisão, o Tricolor precisava vencer o segundo embate por qualquer placar. Para isso, o time contou com um reforço de peso: depois de quatro anos de sucesso no Paris Saint-Germain, o ídolo Raí retornou ao clube para participar da grande final.

Ovacionado pela torcida, o craque abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça. A alegria dos são-paulinos, no entanto, durou pouco tempo. Aos cinco minutos do segundo tempo, Didi empatou a disputa para o Timão.

O São Paulo não se deixou abater e, com dois gols de França – aos 11 e aos 37 minutos do segundo tempo -, conquistou o tão sonhado título estadual. O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo (24), a partir das 14h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 10/05/1998

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

Placar: São Paulo 3 X 1 Corinthians

Árbitro: Sidrack Marinho dos Santos

Público: 80 mil pagantes

São Paulo: Rogério Ceni, Zé Carlos, Capitão, Márcio Santos (Bordon), Serginho, Alexandre, Fabiano, Raí (Aristizábal), Carlos Miguel (Gallo), França e Denílson. Técnico: Nelsinho Baptista

Gols: Raí (30') e França (57' e 82')

Corinthians: Nei, Rodrigo (Didi), Cris, Gamarra, Silvinho, Romeu (Edílson), Vampeta, Rincón, Souza (Marcelinho Paulista), Marcelinho Carioca e Mirandinha. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Gol: Didi (50')