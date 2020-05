Bolsonaro discute retorno do futebol com presidentes de Flamengo e Vasco

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu dois presidentes de clubes de futebol cariocas no Palácio do Planalto nesta terça-feira (19).

Rodolfo Landim, do Flamengo, e Alexandre Campello, do Vasco, almoçaram junto a Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), o ator Mário Frias, e os ministros palacianos Jorge Oliveira (Secretaria Geral da Presidência) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo.

LEIA MAIS:

Marcos Pontes anuncia tratamento de covid-19 com vermífugo, ainda sem testes concluídos

Em pandemia, estudantes da USP têm dificuldades para acessar aulas online

O almoço teve como objetivo discutir a retomada dos torneios de futebol, interrompidas desde março por conta do coronavírus. No Rio de Janeiro, a prefeitura de Marcelo Crivella ainda não autorizou o retorno dos treinos.

Os times cariocas estudam levar jogadores e equipe técnica para treinar em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O governo já colocou o espaço à disposição dos clubes.

No fim de abril, Bolsonaro afirmou desejar o retorno das atividades esportivas no país. O presidente concedeu que a decisão pela "volta do futebol" não era sua, mas que iria "colaborar".