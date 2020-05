Band exibe Fla-Flu na final do Campeonato Carioca de 1995

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (17), às 14h, exibe a decisão do Campeonato Carioca de 1995 entre Flamengo e Fluminense. A partida tem narração de Januário de Oliveira e comentários de Gerson.

Com o estádio do Maracanã lotado – mais de 120 mil torcedores! –, o jogo entrou para a história do clássico Fla-Flu com o lendário gol de barriga de Renato Gaúcho. O time do Flamengo naquele ano tinha grandes jogadores como Romário e Sávio, além do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já no Fluminense, destaque para Renato Gaúcho, Leonardo e Aílton sob o comando do técnico Joel Santana.

A partida terminou com Fluminense campeão, em placar de 3 a 2, com gol de Aílton aos 87 minutos! Pelo Flu, ainda marcaram Renato Gaúcho e Leonardo. Já o Flamengo teve gols de Romário e Fabinho.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo (17), a partir das 14h, na tela da Band.