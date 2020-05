Após dois meses, Campeonato Alemão volta neste fim de semana com regras rígidas

Os olhos do mundo esportivo estarão no Campeonato Alemão neste fim de semana, quando a primeira grande liga de futebol irá recomeçar após paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. No país europeu, o futebol havia parado oficialmente no dia 12 de março.

A Liga Alemã de Futebol decidiu na semana passada retomar a primeira e a segunda divisões a partir de 16 de maio. As equipes passaram por um período de isolamento de sete dias após serem testadas para o vírus.

A decisão, aliás, só foi possível graças ao relaxamento em algumas regras de isolamento autorizado pela chanceler alemã, Angela Merkel, uma vez que a taxa de infecções diárias de covid-19 no país diminuiu.

“Conversamos sobre diversas áreas e estamos aptos por conta do empenho coletivo. Então teremos a abertura de lojas sem restrições, mas com regras de higiene, esportes de lazer e a primeira e segunda divisões do Campeonato Alemão, que podem retornar obviamente seguindo as regras testadas”, anunciou Merkel.

Para tanto, regulamentos rigorosos de saúde determinam que todos os jogos sejam disputados em estádios vazios, com cerca de 300 pessoas dentro e ao redor das arenas. A Liga também aprovou duas substituições extras por partida, passando de três para cinco.

Os jogadores ainda foram instruídos a obedecer um tipo de manual de conduta dentro de campo. Isso passa por não cuspir, não comemorar gols em grupos ou tocar as mãos de companheiros e adversários. Enquanto isso, alguns clubes usarão música e cartazes de torcedores para melhorar o clima nas arquibancadas vazias durante as partidas, como é o caso do Borussia Monchengladbach, que vende “ingressos” para que o torcedor tenha um pôster seu em tamanho real na cadeira de sua preferência.

Além do aspecto desportivo, de querer terminar o torneio em campo, também está em jogo o fator financeiro. Parados, muitos clubes até fizeram acordos com seus atletas pela diminuição de salários. “Com a Bundesliga como a única liga transmitida pela TV, espero que tenhamos um bilhão de espectadores”, disse o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, à revista SportBild.

Serão seis partidas amanhã, com destaque para o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04 – às 10h30 (Brasília), com transmissão da Fox Sports. O canal também televisionará o líder Bayern de Munique contra o Union Berlin, domingo, às 13h. A 26ª rodada será encerrada na segunda-feira: Werder Bremen x Bayer Leverkusen, às 15h30 (ESPN Brasil).