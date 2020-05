O Melhor da NBA: Relembre o último jogo de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal

A Band estreia nesta quinta, 14, às 0h50, o programa O Melhor da NBA, que irá abordar tudo sobre a maior liga de basquete do planeta.

Com muita informação o programa apresenta imagens espetaculares, matérias sobre a vida e a carreira das maiores estrelas, melhores lances da temporada e duas séries especiais.

O programa começa com o sexto episódio da série de reportagem “Draft de 84”. Está edição apresenta o Dream Team conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992 com atletas escolhidos no draft mais forte de todos os tempos. O capítulo especial da série ainda fala sobre o atleta que foi selecionado antes de Michael Jordan em 1984 e não teve uma carreira de sucesso. De quebra, também destaca os primeiros títulos de Michael Jordan, Hakeem Olajuwon e as finais de John Stockton e Charles Barkley. Por último, uma conversa com a 10ª escolha do Draft de 1984 e campeão olímpico Leon Wood. Contratado pelo 76ers, ele decidiu seguir nas quadras como árbitro da NBA depois da aposentadoria como atleta.

Logo em seguida, o segundo capítulo de "A Jornada de Dikembe Mutombo" focará no início da carreira do astro e nas primeiras grandes vitórias, com destaque para o prêmio de melhor defensor da liga.

O programa fecha com os melhores momentos da final de 2002 entre Los Angeles Lakers e New Jersey Nets, a última decisão que Kobe Bryant e Shaquille O'Neal atuaram juntos. E, de quebra, traz imagens inacreditáveis dos melhores dribles e das melhores cestas.

O programa O Melhor da NBA vai ao ar nesta quinta, 14, às 0h50, na tela da Band.