5 equipamentos para se exercitar sem sair de casa

Se você sempre quis ter uma bicicleta, esteira ou pedal ergométrico essa é a hora de fazer o investimento. A quarentena é um estímulo. Mas, mesmo depois que a pandemia de coronavírus passar (e ela vai passar!),, se exercitar em casa pode ser tornar uma boa opção – sem problemas de trânsito, de segurança ou aglomerações. Selecionamos cinco sugestões de equipamentos que podem ser usados por toda a família. Confira:

1. Bicicleta Ergométrica





Esta é a tradicional bicicleta ergométrica. Tem painel auto scan com informações de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e monitoramento cardíaco. Os pedais são com cinta para os pés com 8 níveis de resistência e peso máximo do usuário de 100 quilos. Compre a partir de R$ 1.940,00.

2. Bicicleta Ergométrica Horizontal





Esse modelo suporta usuários acima de 100 quilos e também tem uma posição de assento mais confortável. Tem monitor LCD que mede scan, tempo, velocidade, distância, calorias e pulsação. É um equipamento robusto e resistente voltado para o uso em residências. Compre a partir de R$ 1.390,00.

3. Esteira Ergométrica





Se você é do tipo que prefere correr ao invés de pedalar então precisa desse modelo de esteira ergométrica. Ele tem motor elétrico que facilita a corrida com velocidade máxima de 13 km/h. Possui display LCD de 5” com funções de tempo, velocidade, distância, calorias, batimento cardíaco (hand grip) e 9 programas pré definidos de velocidade. Compre a partir de R$ 1.899,90.

4. Esteira Infantil





E que tal também incluir as crianças nas atividades físicas? Esse modelo é autopropulsado ou seja com operação manual para segurança e promove um estilo de vida saudável para crianças. O quadro robusto e algumas peças possuem envoltório de espuma sobre a tubulação metálica para proteção. Inclui um sistema de monitoração multi-função. O modelo é importado. Compre a partir de R$ 2.399,00.

5. Plataforma Portátil Elíptica Sem Braço





Nada de sedentarismo, mesmo que você esteja com o orçamento mais enxuto ou tenha pouco espaço em casa. A plataforma elíptica faz o mesmo efeito das pedaladas e queima de calorias de forma rápida além de ser mais barata e caber em qualquer lugar. Compre a partir de R$ 749,90.