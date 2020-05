Band exibe final do Paulistão de 1999 entre Palmeiras e Corinthians

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (10), às 14h, exibe o confronto Palmeiras 2 x 2 Corinthians na final do Campeonato Paulista de 1999. A partida terá narração original de Luciano do Valle e comentários de Silvio Luiz e Roberto Rivellino.

A final foi disputada em 20 de junho daquele ano, dias após o Palmeiras conquistar a Libertadores. A rivalidade entre os times estava à flor da pele.

Aos 31 minutos do segundo tempo, com a taça praticamente garantida, Edílson fez as famosas embaixadinhas, que descambaram para uma briga generalizada. O juiz Paulo César de Oliveira encerrou a partida antes do tempo normal e o Corinthians se sagrou novamente campeão paulista.

