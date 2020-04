Campeonato Francês é encerrado, e PSG é declarado campeão

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) anunciou nesta quinta (30) o encerramento antecipado do Campeonato Francês e declarou o Paris Saint Germain como campeão da competição.

A decisão foi tomada após votação dos membros da entidade francesa, considerando a declaração do primeiro-ministro do país, Edouard Philippe, de proibir a prática de esportes coletivos na França e a disputa das rodadas restantes da temporada 2019/2020 do Campeonato Francês por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Desejamos dedicar este título de campeão do Campeonato Francês a todos os profissionais de saúde e a outros heróis do dia a dia cujo compromisso e altruísmo por longas semanas têm toda a nossa admiração. Nestes tempos difíceis, espero que isso traga alguma felicidade e esperança a todos os nossos torcedores. Seu apoio inabalável mantém o clube avançando. Estou impaciente para comemorar, quando as condições nos permitirem, esse título, com a grande família do Paris Saint-Germain", declarou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

O regulamento previa 38 rodadas, porém o campeonato foi encerrado após a disputa de 28. O PSG e o Strasbourg jogaram apenas 27, mas nada alteraria a classificação caso tivessem se enfrentado no dia 8 de março. Além do PSG, que conquistou o título pela nona vez, o Olympique de Marselha (2° colocado) e o Rennes (3º colocado) terminaram no G3, zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Na quarta posição, o Lille assegurou vaga na Liga Europa, e na parte de baixo da tabela, Amiens e Toulouse foram rebaixados.

A segunda divisão também foi definida, o Lorient levou o título e o Lens ficou logo atrás como vice-colocado, assim ambos subiram para a primeira divisão.