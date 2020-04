Série traz relato definitivo sobre carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls

Em meados de 1997, Michael Jordan e a equipe do Chicago Bulls queriam conquistar seu sexto título da NBA em oito anos. Mas, apesar de tudo o que Jordan havia alcançado desde sua sensacional estreia 13 anos antes, a temporada ficaria marcada pela tensão com os dirigentes do clube e pela sensação esmagadora de que seria a última vez que o mundo veria o maior jogador de todos os tempos e seus extraordinários companheiros de time em pleno voo.

O documentário “The Last Dance”, que em português ganhou o nome de “Arremesso Final”, revive essa história em dez episódios que acabam de estrear na Netflix, resultado de parceria com a ESPN.

Dois episódios de cerca de 50 minutos cada serão liberados semanalmente ao longo das próximas cinco semanas. Os capítulos contam com gravações inéditas de bastidores que revelam a faceta mais pujante do camisa 23.

A narrativa começa com flashbacks que mostram Michael Jordan na época da faculdade e seu começo na NBA, enquanto o Chicago Bulls faz sua pré-temporada em Paris em meio a clima azedo com o dirigente Jerry Krauze. Na sequência, Scottie Pippen desponta como um dos melhores jogadores da NBA, e Jordan, logo no início da carreira, sofre uma lesão que deixa a equipe insegura.

Daí pra frente é só emoção. Todo o valor arrecadado com as locações será revertido para instituições de caridade. Logo, motivos não faltam para mergulhar nessa instigante e lendária jornada esportiva.