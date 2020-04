Band exibe São Paulo x Milan na final do Mundial de Clubes de 1993

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (3), às 14h, exibe na tela da Band o embate entre São Paulo e Milan na final do Mundial de Clubes de 1993. A partida é narrada por Luciano do Valle com comentários de Juarez Soares.

O jogo, disputado em Tóquio, consagrou o time brasileiro como bicampeão em uma vitória apertada por 3 a 2. Os gols foram marcados por Palhinha, Toninho Cerezo e Müller para o Tricolor, enquanto Massaro e Papin marcaram pelo time italiano.

Clube brasileiro venceu por 3 a 2 com gol no fim da partida / Divulgação

Os 11 titulares da final

Escalação do São Paulo: Zetti; Cafu, Válber, Ronaldão e André Luiz; Doriva, Dinho, Toninho Cerezo e Leonardo; Muller e Palhinha (Juninho).

Técnico: Telê Santana.

Escalação do Milan: Rossi; Panucci, Costacurta, Baresi e Maldini; Albertini (Orlando), Donadoni e Desailly; Massaro, Papin e Raduciou (Tassoti).

Técnico: Fábio Capello

Milan 2 x 3 São Paulo

Gols: Milan – Massaro (48’) e Papin (81’) | São Paulo – Palhinha (19’), Toninho Cerezo (59’) e Müller (88’)

Data: 12 de dezembro de 1993

Local: Estádio Nacional, Tóquio

Melhor em campo: Toninho Cerezo (São Paulo)

Árbitro: Joël Quiniou (França)

Público: 52.275 pessoas