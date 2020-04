Band exibe final do Brasileirão de 1998 entre Corinthians e Cruzeiro

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (26) exibe o embate entre Corinthians e Cruzeiro na final do Brasileirão de 1998. A partida terá narração original de Luciano do Valle e comentários de Gerson e Rivellino.

O jogo aconteceu no dia 23 de dezembro daquele ano no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Após o intervalo, Edilson Capetinha abriu o placar para o Timão com um gol aos 25 minutos. Não satisfeito com o resultado, o time alvinegro partiu para o ataque e Marcelinho Carioca aumentou a vantagem em 2 a 0, garantindo ao Corinthians a taça de bicampeão brasileiro.

No total, o clube marcou 57 gols em 32 duelos, sendo que 19 deles foram do artilheiro Marcelinho. O atacante Dinei também teve papel importante nos jogos decisivos. O atleta fez o primeiro gol na partida inicial das finais e, na última, deu passes para os colegas de equipe ficarem na cara do gol. Do elenco naquele ano, ele era o único que havia defendido o Corinthians no título de 1990.

Ficha do jogo

Partida: Corinthians 2 x 0 Cruzeiro

Data: 23/12/1998

Local: Estádio do Morumbi

Corinthians: Nei, Índio, Batata (Cris), Gamarra, Sylvinho, Vampeta, Rincón, Ricardinho (Amaral), Marcelinho Carioca, Mirandinha (Dinei) e Edilson.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Cruzeiro: Dida, Gustavo (Alex Alves), Marcelo Djian, João Carlos, Gilberto, Valdir (Marcelo Ramos), Djair, Ricardinho (Caio), Valdo, Müller e Fábio Júnior.

Técnico: Levir Culpi.

Gols: Edilson Capetinha aos 25 minutos do segundo tempo e Marcelinho Carioca aos 34 minutos do segundo tempo.