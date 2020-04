Árbitro de futebol atua como enfermeiro em hospital de MG

Com o futebol brasileiro paralisado em virtude da propagação da covid-19, o árbitro Igor Junio Benevenuto trocou os gramados pela Unidade de Pronto Atendimento do município de Sete Lagoas (MG).

Enfermeiro de formação, o mineiro tem dado plantões noturnos na cidade a 80 km de Belo Horizonte desde o dia 30 de março para ajudar no combate à pandemia. Benevenuto faz parte do quadro de árbitros da CBF e está acostumado a apitar jogos importantes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Time alemão vende 125 mil ingressos para jogo fictício

Mega-Sena acumula e agora prêmio é de R$ 20 milhões

Para complementar a renda, no entanto, ele chegou a trabalhar por oito anos como assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. No mês passado, pediu exoneração do cargo e agora se dedica integralmente à unidade pública de saúde.

Apesar da rotina intensa, Benevenuto planeja conciliar daqui para frente a profissão de enfermeiro com a de árbitro. "Percebi que o novo trabalho me faz muito bem, poder ajudar, cuidar das pessoas. Quero seguir atuando nas duas frentes", relatou em entrevista à BandNews FM.