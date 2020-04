Dia da Mentira: As 'nem tão verdades' do futebol

O Metro Jornal aproveita que hoje é o dia da mentira e te convida para refletir um pouco sobre algumas ‘verdades’ que costumamos ouvir e também falar no futebol mas que, no fundo, não representam exatamente o que acontece.

Time grande não cai

Bayern de Munique, Liverpool, Juventus, Arsenal, Manchester United, Milan, River Plate, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético-MG, Vasco… Estes são apenas alguns dos times que já tiveram que passar o perrengue da segunda divisão. Se for só um motivo para provocar o rival, tudo bem, mas que time grande cai, cai. Ô se cai. Cai muito.

Jogo de ataque contra defesa

O futebol é um jogo em que vence quem faz mais gols e, para isso, cada treinador arma sua equipe de uma forma. Alguns preparam seu time mais cauteloso para explorar os contra-ataques, ou até mesmo essa vira a arma dependendo do placar que interessa. Por isso muitas vezes vemos um time atacando mais que o outro, o que definitivamente não transforma a partida em um “jogo de ataque contra defesa”. É possível garantir que o time que está defendendo fará o gol se tiver a oportunidade.

Pênalti é loteria

A máxima “pênalti é loteria” é tão velha quanto mentirosa. O segredo de um penal bem cobrado não é sorte, mas sim preparação. Os caras treinam, viu?! Além, claro, da frieza na hora de executar a cobrança. Talvez possamos atribuir o fator sorte em alguns casos ao goleiro, seja na escolha do canto, seja em ter à sua frente um batedor mal preparado. Ah, sobre aquela frase “só erra quem bate”, dita por alguns cobradores mal-sucedidos, aí é verdade mesmo. Nem adianta querer colocar a culpa no coleguinha que tá lá ajoelhado no meio de campo.

2 a 0 é um placar perigoso

Aí um time está lá belo e faceiro vencendo por 2 a 0 e alguém solta: “É um placar perigoso”. Mas vem cá, convenhamos que se é perigoso para a equipe que está ganhando, o que é para a que está perdendo? Catastrófico? A explicação é que, se por acaso leva um gol, o time adversário pode se empolgar e buscar o empate e até a virada. Mas assim, estatísticas universais garantem que estar perdendo de 2 a 0 é muito mais perigoso. Pode espalhar.

Clássico não tem favorito

Ok, a frase é bastante dita em confrontos com clubes de histórias parelhas, como um Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Inter ou Cruzeiro x Atlético-MG. Mas vamos combinar que o momento, a qualidade do time e o fator campo pesam. Ou alguém é capaz de dizer que o atual Flamengo, por exemplo, estaria em pé de igualdade com seus rivais do Rio exclusivamente por se tratarem de clássicos?

O treinador está prestigiado

Se você tem dúvidas sobre o futuro de um treinador no cargo, pode começar a apostar em uma demissão quando o dirigente do clube vem com “o técnico está prestigiado”. Esta frase só aparece quando o time vem de uma sequência ruim de resultados, em crise e geralmente com a torcida pedindo a cabeça do professor. Para chegar ao ponto do cartola afirmar isso, é porque o caldo já desandou.