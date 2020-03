Jogador acorda do coma três anos após desmaiar em campo

O ex-jogador do Ajax Abdelhak Nouri, de 22 anos, que sofreu um mal súbito em campo durante uma partida em 2017, acordou do coma no qual estava havia quase três anos, disse nesta quinta-feira (26) o irmão do ex-meia, Abderrhaim.

O ex-atleta teve uma arritmia cardíaca durante um amistoso de pré-temporada na cidade de Innsbruck, na Áustria, entre Ajax e Werder Bremen, da Alemanha. Na ocasião, o time holandês informou que Nouri sofreu danos cerebrais "graves e permanentes".

"Ele não está em coma mais. Ele dorme, come, franze a testa e arrota de vez em quando, mas ainda é extremamente dependente de nós. Mas devo dizer que desde que voltou para casa ele está indo bem melhor do que no hospital", disse Abderrahim em entrevista ao programa "De Wereld Draait Door".

"Appie", como é chamado o ex-jogador, foi levado para a casa da família, que foi preparada para recebê-lo. O ex-atleta, que completará 23 anos de idade na próxima quinta-feira (2), se comunica por meio das sobrancelhas.

Nouri, que era uma das grandes promessas do futebol holandês, disputou apenas 15 partidas pela equipe profissional do Ajax antes do incidente e marcou um gol. O ex-meio-campista também era frequentemente convocado para as seleções de base da Holanda.