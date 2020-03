Atlético Mineiro completa 112 anos de fundação nesta quinta-feira (25)

O Atlético Mineiro comemora 112 anos de fundação nesta quinta-feira (25), sedo um dos clubes mais tradicionais do país.

Como marco inicial, em 1908, um grupo de estudantes se reuniu no coreto do Parque Municipal, em Belo Horizonte, fixando o nascimento da equipe. Conheça um pouco da história do galo:

🥳 PARABÉNS AO CLUBE MAIS POPULAR DE MINAS! AQUI É #GALO, #¥*&@! 🏠🏴 Coloque a sua bandeira na janela! Vamos comemorar juntos!#EmCasaAGenteViraOJogo #Galo112Anos pic.twitter.com/xVelHaOsZk — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 25, 2020

Primeiras competições

Como primeiro título, o Atlético foi o campeão do primeiro torneio de futebol realizado no Estado de Minas Gerais, disputado em 1914: a Taça Bueno Brandão.

No ano seguinte, conquistou o primeiro campeonato oficial de futebol do estado, organizado pela Liga Mineira de Esportes Terrestres, atual Federação Mineira de Futebol (FMF).

"Nunca saiu da minha cabeça o fato de que ninguém se torna atleticano, se nasce." É um privilégio ser Galo e, hoje, comemorar seus 112 anos! 🤍🖤#OsMaioresDeMinas #MeuGaloBMG #Galo112Anos pic.twitter.com/dYgNifWuzY — Meu Galo BMG (@MeuGaloBMG) March 25, 2020

Títulos do clube

O Atlético é o maior vencedor do Estadual de Minas Gerais, com 44 títulos. Além disso, o clube consquistou vários outros títulos nacionais e internacionais. Confira alguns:

Recopa Sul-Americana (2014)

Copa do Brasil (2014)

Copa Libertadores (2013)

Copa Bicentenário de BH (1997)

Copa Conmebol (1992 e 1997)

Ramon de Carranza (1990)

Torneio de Amsterdã (1984)

Torneio de Paris (1982)

Torneio de Bilbao (1982)

Costa do Sol (1980)

Torneio de Vigo (1977)

Conde de Fenosa (1976)

Campeonato Brasileiro (1971)

Campeão de Gelo (1950)

Copa Campeões Estaduais (1937)

Como parte desta longa história, o clube também se destacou em várias outras competições importantes: Confira:

Florida Cup (2016)

Taça Millenium (1999 – EUA)

Three Continent`s Cup (1999 – Vietnan)

Torneio de Cádiz (1990 – Espanha)

Torneio de Berna (1983 – Suíça)

Torneio de Leon (1972 – México)

3º lugar na Copa do Mundo de Clubes da Fifa – Marrocos 2013

Vice-campeão da Copa Conmebol (1995)

Vice-campeão Brasileiro (1977, 1980, 1999, 2012, 2015)

Vice-campeão da Copa do Brasil (2016)

3º lugar Campeonato Brasileiro (1976, 1983, 1986, 1987, 1991, 1996)

4º lugar Campeonato Brasileiro (1985, 1994, 1997, 2001)

Campeão Brasileiro – Série B (2006)

Com informações do Atlético Mineiro