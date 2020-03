Uefa adia finais da Champions e Liga Europa por coronavírus

Em um comunicado oficial, a Uefa, entidade que organiza o futebol na Europa, anunciou que as partidas finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa de 2020 estão adiadas por causa da pandemia do covid-19.

Também foi postergada a final da versão feminina da Liga dos Campeões. Por enquanto, as novas datas não foram definidas. O jogo decisivo da Liga dos Campeões seria em 30 de maio, em Istambul, na Turquia. Já a final da Champions League feminina aconteceria no dia 24 do mesmo mês, em Viena, na Áustria, e a decisão da Liga Europa era prevista para 27 de maio, em Gdansk, na Polônia.

De acordo com o comunicado, o grupo de trabalho, coordenado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, já começou a analisar o calendário e anúncios serão feitos "no tempo apropriado".

Leia também:

Prejuízo do adiamento da Olimpíada de Tóquio será bilionário

Covid-19: Itália pode ter número de infectados dez vezes maior que o divulgado

No momento em que a pandemia interrompeu as três competições, elas ainda estavam longe de seu término. Liga dos Campeões e Liga Europa não tinham concluído as oitavas-de-final. Entre as mulheres, nenhum jogo das quartas-de-final havia sido disputado.

Entre as seleções, também não foram remarcados os mata-matas para definir as últimas quatro equipes, que participam da fase final do campeonato. Por causa da disseminação do coronavírus, ela foi transferida para junho de 2021.

Com a interrupção das partidas na Europa neste mês, concluir os campeonatos será um quebra-cabeça. E, inclusive poderá ter efeito sobre as férias dos atletas, tradicionalmente, entre julho e agosto. Mesmo assim, a bola só poderá voltar a rolar uma vez que seja debelada a pandemia. E isso ninguém sabe, ainda, quando acontecerá.