Italiana Ducati anuncia novos cursos de pilotagem no Brasil

A Ducati do Brasil anunciou uma nova programação para os cursos de pilotagem através de sua plataforma Ducati Riding Experience (DRE), que serão realizados entre julho e dezembro deste ano.

São quatro as opções disponíveis para os interessados: o DRE Road, o DRE Racetrack, o DRE Racetrack EVO e o DRE Dream Tour, novidade no Brasil. No DRE Road, segundo a Ducati, o curso passa "a ser mais dinâmico, com novos exercícios e práticas, sendo ideal tanto para motociclistas experientes quanto para iniciantes". O foco do treinamento, que tem duração de um dia, é o aperfeiçoamento da pilotagem com uma condução segura para qualquer ocasião, e os alunos terão à disposição os modelos das linhas Monster e Multistrada. Ao todo, serão 30 vagas divididas em duas etapas.

Já no módulo Racetrack, a Ducati abriu 10 vagas em três etapas, nas quais os interessados poderão levar suas próprias motos da família Panigali para a aprendizagem. Além disso, foi lançado o programa "Prática Exclusiva", na qual, em cada uma das etapas marcadas para 2020, 15 vagas serão abertas para que os participantes façam quatro entradas no autódromo de São Paulo.

Essas pessoas serão supervisionadas por instrutores capacitados para desenvolver sua pilotagem esportiva. Por sua vez, o DRE Racetrack EVO quer proporcionar a experiência de aperfeiçoar as técnicas de pilotagem e o domínio da velocidade na pista. Esse é o único dos cursos a exigir comprovação de experiência em pista, já que serão disponibilizados os modelos de alta performance da linha Panigale, com 30 vagas em aberto. Além disso, outras 10 vagas serão destinadas a ducatistas que queiram fazer o curso com sua própria moto Panigale. A novidade do ano de 2020 é o DRE Dream Tour, um roteiro especial que estreará em terras brasileiras no segundo semestre.

Apesar de ainda não divulgar o roteiro, a Ducati garante que será uma "emocionante jornada feita por curvas e estradas de tirar o fôlego". Ao todo, serão abertas 15 vagas.

O DRE foi idealizado na Itália em 2003 e já formou mais de 15 mil motociclistas em diversos países do mundo. No Brasil, o programa é coordenado pelo ex-piloto de motovelocidade Cesar Barros, 46 anos, que estreou em competições do tipo em 1979.

Atualmente, Barros é comentarista no programa Supermotor, da TV Bandeirantes, e, na Ducati, terá como missão coordenar um time de instrutores habilitados para os cursos.

Valores e datas – Os cursos serão espalhados ao longo do segundo semestre, começando no dia 11 de julho e terminando em 5 de dezembro, sempre das 8h às 17h. A primeira data será a da modalidade DRE Road, que terá outra turma no dia 26 de setembro, em São Paulo. Nos dias 22 de agosto, 17 de outubro e 5 de dezembro, será a vez das turmas DRE Racetrack e DRE Racetrack EVO.

Já a DRE Dream Tour deve ocorrer, em roteiro a definir, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.

Os valores do curso variam de acordo com o treinamento escolhido: de R$ 1.490 (Prática no DRE Racetrack EVO) a R$ 2.990 (DRE Racetrack EVO). Já o DRE Road custa R$ 1.990, e o DRE Racetrack EVO com moto Ducati própria, R$ 2,1 mil.

O preço do DRE Road e do DRE Racetrack EVO inclui uso das motocicletas da Ducati, alimentação, pneus e combustível. Os associados do Desmo Owners Club (DOC) têm 20% de desconto para inscrições antecipadas no DRE Road, no DRE Racetrack e também na modalidade de "Prática". Serão 10 vagas com desconto por treinamento.

Os requisitos para se inscrever são: ser habilitado na categoria A e ter equipamento completo de pilotagem (macacão de couro, protetor de coluna, capacete fechado, luvas e botas). Aqueles que não tiverem os itens necessários poderão contratá-los ao adquirir o curso, sujeito à disponibilidade. As inscrições devem ser realizadas pelo https://www.ducati.com/br/pt/eventosducati.