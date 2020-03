Tom Brady deixa o New England Patriots após 20 anos

O New England Patriots, um dos principais times da Liga de Futebol Americano (NFL), acaba de perder o seu maior ídolo. O quarterback Tom Brady anunciou nesta terça-feira que está deixando a equipe, que defendeu por 20 anos e com a qual ganhou por seis vezes o Super Bowl.

Aos 42 anos, Brady afirmou que vai continuar a carreira em outro time, ainda não revelado. "Embora minha jornada no futebol vá continuar em outro lugar, eu agradeço tudo que alcançamos e sou grato pelas conquistas maravilhosas de nosso time", ele escreveu em um post no Instagram.

O jogador, casado com a top model brasileira Gisele Bundchen, também deixou uma mensagem direta aos torcedores do Pats. "Amo sua lealdade com os nossos times e ganhar pela nossa cidade significa muito mais do que vocês possam imaginar. Sou abençoado de dividir isso com todos vocês", contou.

O anúncio foi feito em dois posts no Instagram:

Embora o novo time de Brady não tenha sido divulgado ainda, especula-se que ele tenha recebido propostas do Tampa Bay Buccaneers e do Los Angeles Chargers para a próxima temporada.