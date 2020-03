Onde assistir ao vivo o jogo Madureira x Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

View this post on Instagram

Por conta da pandemia do Coronavirus, a partida entre Volta Redonda e Madureira, marcada para às 16h desta segunda-feira, dia 16, será com os portões fechados. O torcedor do Esquadrão de Aço poderá acompanhar o confronto, ao vivo, no SporTV. – #VaiPraCimaDelesTaço #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço #Cariocão2020 #TaçaRio