Onde assistir ao vivo o jogo Guarani x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista

Os primeiros 90 minutos de um desafio que nós vamos disputar juntos, nação pontepretana. #HojeTemPonte e nós #JogamosJuntos! Pela primeira partida da 3ª fase da @copadobrasil 2020, a Ponte Preta enfrenta o @afogadosfcoficial no Majestoso, às 19h15. #ColaNoAlambrado e #VemProJogo! 🖤🦍