Jorge Jesus, técnico do Flamengo, testa positivo para coronavírus em primeiro exame

Jorge Jesus, técnico do Flamengo, testou positivo para coronavírus em primeiro exame nesta segunda-feira (16). A informação foi compartilhada pelo clube em comunicado.

Como revelado, a contraprova do resultado está sendo realizada. No texto, também foi anunciada a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana. Confira:

Nota Oficial do Departamento de Futebol Profissional sobre o Covid-19 https://t.co/6ODySt5UDP — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16).

O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.

Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus".

