Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x São Luiz pelo Campeonato Gaúcho

O primeiro #GrenalDasAméricas, na nossa casa, acabou sem gols! Agora, a #Libertadores2020 será suspensa até o dia 21/03, como medida de segurança pelo COVID-19. 🇪🇪🏆🏆🏆 #Grenal424 #OPesoDaTradição | 📸: @lucasuebel / Grêmio FBPA