Onde assistir ao vivo o jogo Náutico x Fortaleza pela Copa do Nordeste

View this post on Instagram

Náutico x Fortaleza se enfrentam no sábado, em jogo decisivo pela Copa do Nordeste. Com uma vitória, o Tricolor de Aço garante vaga na próxima fase da competição. ⠀ Aproveite o desconto de 40% do Live FC e realize sua assinatura para acompanhar esse jogão ao vivo. Utilize o código LEAODOPICI40. ⠀ bit.ly/leaolivefc [LINK NA BIO]