Onde assistir ao vivo o jogo Bragantino x Água Santa pelo Campeonato Paulista

INGRESSOS! Sexta (13) é dia de ajudar a nossa equipe a segurar a liderança do Grupo D do @paulistao. Os ingressos para a partida contra o Água Santa, às 21h30, já estão à venda! . PONTOS DE VENDA – DATAS E HORÁRIOS . 🏟 NABIZÃO 10, 11 e 12 de março – das 9h às 18h 13 de fevereiro – das 9h ao início do 2º tempo . 💻 Online: futebolcard.com . SETORES E VALORES . RED BULL BRAGANTINO . 🎟 Arquibancadas Descobertas – Branca, Preta (Poleiro) e Azul 💰 R$ 5 (sem meia-entrada) . 🎟 Arquibancada Descoberta – Verde mandante 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . 🎟 Arquibancadas Cobertas – Amarela e Vermelha 💰 R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) . ÁGUA SANTA . 🎟 Arquibancada Descoberta – Verde visitante 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . 👶👧🧒: Crianças até 12 anos pagam o valor de meia-entrada. . Para entrar com os jogadores em campo, é preciso que um responsável compareça à administração do estádio para cadastro, das 9h às 18h. As inscrições são limitadas.