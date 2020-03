Após acordo entre Ultimate e arena, UFC Brasília é confirmado

O decreto emitido pelo governador de Brasília limitou a realização de eventos, com mais de 100 pessoas, e colocou em risco a realização do UFC Brasília, que deveria acontecer no próximo sábado (14).

Contudo, após um acordo entre Ultimate e arena foi definido que o evento acontecerá normalmente, mas de portas fechadas, ou seja, sem a presença do público.

Um comunicado oficial do UFC deve ser emitido com os detalhes sobre quem poderá participar do evento. O local deve permitir somente 100 pessoas, mas o número pode ser ultrapassado com a presença dos lutadores, treinadores, jornalistas etc.