Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Guaraní pela Copa Libertadores

View this post on Instagram

Em busca de mais três pontos, estreamos em casa contra o clube que passou pela primeira fase da @LibertadoresBR: Guaraní-PAR! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 👊🐷 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚽ Palmeiras x Guaraní-PAR 🏆 @LibertadoresBR 🏟 @AllianzParque ⏰ 21h30 📺 FOX Sports 📷 @larissarosada ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #DiaDePalmeiras #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão