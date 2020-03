Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Canadá pelo Torneio da França Feminino

As seleções do Brasil e do Canadá se enfrentam nesta terça-feira (9) pelo Torneio da França Feminino.

Como programado, o jogo será realizado na cidade de Calais e começará às 15h00, pelo horário de Brasília.

O confronto pelo Torneio da França 2020 será transmitido ao vivo pelos canais 'Globo’ e ‘SporTV' (TV por assinatura).

No entanto, terá portões fechados, como informado pela Federação Francesa de Futebol. A medida segue as orientações em relação ao risco de contágio do coronavírus.

