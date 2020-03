Doria diz que negociações para manter F1 em São Paulo estão 'avançadas'

O governador de São Paulo João Doria diz que as negociações para manter a Fórmula 1 na capital estão avançadas.

Sobre a concorrência com o Rio de Janeiro, Doria disse que não tem nada contra a capital fluminense, mas não faz sentido um investimento de 1 bilhão de reais.

Segundo o tucano, há um bom entendimento para que o Grande Prêmio continue sendo realizado em Interlagos.

Doria acrescenta que não há necessidade retirar o circuito de São Paulo, tendo um autódromo que é bem avaliado.

O governador ressalta que as conversas com a empresa responsável travaram por causa da pandemia do coronavírus no mundo.

O atual acordo com a Fórmula 1 em São Paulo termina no ano que vem.