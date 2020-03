Coronavírus: por precaução, tocha olímpica será acesa sem plateia

A cerimônia de acendimento da tocha olímpica para os Jogos de Tóquio ocorrerá sem a presença de público em Olímpia Antiga. A decisão foi tomada pelos organizadores do evento, que decidiram adotar medidas mais rígidas para proteção contra o coronavírus.

Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico da Grécia anunciou que não haverá a presença de público no local nesta quarta-feira, quando será realizado o ensaio, e também na quinta, data em que ocorrerá o acendimento da tocha olímpica.

A ausência de público na cerimônia não ocorre desde o evento para a Olimpíada de Los Angeles, em 1984. "A cerimônia de acendimento da chama olímpica será realizada sem a presença de espectadores, com apenas 100 convidados e credenciados. O ensaio geral de 11 de março será fechado para espectadores e imprensa", afirmou o comitê grego.

A Grécia anunciou no domingo uma proibição de duas semanas para eventos esportivos com espectadores e em excursões escolares, como o número de casos de coronavírus aumentando de sete para 73. A região da qual Olímpia faz parte está entre as áreas mais atingidas pelo coronavírus.

Por isso, o seu prefeito havia escrito uma carta a Thomas Bach, presidente do COI, solicitando o adiamento da cerimônia até maio Agora, então, se decidiu pela realização sem a presença de público.

Após a tocha ser acesa em Olímpia Antiga, será realizado pela Grécia uma revezamento de sete dias, antes da sua entrega aos organizadores da próxima edição dos Jogos.