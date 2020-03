Onde assistir ao vivo o jogo Estrasburgo x Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês

View this post on Instagram

📈⚽️👏🏻 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 . @pablosarabia92 became the first Parisian to score in the five first rounds of #CDF in the same season 🔥 #PabloSarabia est le premier Parisien à marquer lors des cinq premiers tours de la #CDF lors d’une saison 🔥 . #OLPSG #AllezParis #ICICESTPARIS #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Sarabia #Football