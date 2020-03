Onde assistir ao vivo o jogo Boa Esporte x Cruzeiro pela Copa do Brasil

View this post on Instagram

☝️ Alô, torcidas de @boaesporteoficial e @cruzeiro! Se você mora fora do Brasil (exceto Portugal), vai poder acompanhar essa partida partida AO VIVO pelo meu streaming oficial. 💚💛 Transmissão ao vivo partir das 20h! | 🖥 Assista em: copadobrasil.com.br/tv