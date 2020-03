Onde assistir ao vivo o jogo Defensa y Justicia x Santos pela Copa Libertadores

View this post on Instagram

Chegou o dia, nação santista! O Santos estreia na Conmebol Libertadores e lutaremos até o fim #PeloTetraDaLiberta⁣⁣ ⁣⁣ PRA CIMA DELES, PEIXÃO!⁣⁣ ⁣⁣ #SantosFC #SócioRei #Umbro #Philco #Algar #Kicaldo #CasaDeApostas #Orthopride #UniCesumar #Brahma #Kodilar