Onde assistir ao vivo o jogo América de Cali x Grêmio pela Copa Libertadores

View this post on Instagram

Chegamos em Cali, depois de aproximadamente 8h de viagem, mas nada nos impediu de, ainda hoje, realizar o primeiro treino em solo colombiano. Tudo para irmos mais fortes em busca do tetra na #Libertadores2020! #VamosTricolor #OPesoDaTradição ⚽️💪🏾🇪🇪🏆🏆🏆 . . 📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA