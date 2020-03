Maratona de Seul, na Coreia do Sul, é cancelada por conta do coronavírus

A Maratona de Seul, na Coreia do Sul, prevista para ocorrer em 22 de março, foi cancelada pelas autoridades do país por conta do surto de coronavírus. São 29 vítimas e quase cinco mil casos da doença no país asiático.

Nessa segunda-feira, 2, o líder de um grupo religioso sul-coreano se ajoelhou diante da imprensa para pedir perdão por conta dos casos da doença surgidos na igreja que ele comanda.

Autoridades da Coreia do Sul apresentaram uma denúncia acusando Lee Man-hee de tentar impedir as investigações sobre fiéis infectados. O religioso, de 88 anos, se negava a informar os nomes dos frequentadores da seita, que concentra metade das contaminações no país.

Em todo o mundo, são mais de 90 mil infecções por coronavírus e 3117 mortes. No Brasil, são dois casos confirmados e o Ministério da Saúde investiga 433 casos suspeitos da doença.