Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Palmeiras pelo Campeonato Paulista

Com vocês, nosso elenco no #BloquinhoDoVerdão! 😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Cesar Greco #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão