Onde acompanhar ao vivo o jogo Bragantino x Ituano pelo Campeonato Paulista

Mesmo sob chuva, segue a preparação para o jogo de sexta, às 21h30, contra o Ituano. . O treino no período da manhã e contou com as presenças de Ytalo e Aderlan, ausentes da última atividade por conta de pancadas no pé direito e na coxa direita, respectivamente. . Ainda não garantiu o ingresso para a partida? Então confira como comprar o seu. . PONTOS DE VENDA – DATAS E HORÁRIOS . 🏟 NABIZÃO 26 e 27 de fevereiro – das 9h às 18h 28 de fevereiro – das 9h ao início do 2º tempo . 💻 Online: futebolcard.com . SETORES E VALORES . RED BULL BRAGANTINO . 🎟 Arquibancadas Descobertas – Branca, Preta (Poleiro) e Azul 💰 R$ 5 . 🎟 Arquibancada Descoberta – Verde mandante 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . 🎟 Arquibancadas Cobertas – Amarela e Vermelha 💰 R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) . ITUANO . 🎟 Arquibancada Descoberta – Verde visitante 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . 👶👧🧒: Crianças até 12 anos pagam o valor de meia-entrada. . Para entrar com os jogadores em campo, é preciso que um responsável compareça à administração do estádio, das 9h às 18h. As inscrições são limitadas.