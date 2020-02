Enterro de Valdir Espinosa será realizado nesta sexta-feira no Rio

O enterro do técnico Valdir Espinosa será realizado a partir das 10h desta sexta-feira (28), no Cemitério Memorial do Rio de Janeiro, na zona norte da capital fluminense.

Veja também:

Operação recupera 450 celulares roubados em São Paulo

Cachorro tem resultado positivo para coronavírus e é colocado em quarentena

O velório do técnico foi ontem (27) na sede do Botafogo, no Salão Nobre de General Severiano.

Espinosa morreu nesta quarta-feira, aos 72 anos, por causa de complicações de uma cirurgia no abdômen. Ele era gerente de futebol do Botafogo desde dezembro. Natural de Porto Alegre, começou a carreira no Grêmio e atuou por oito anos como profissional, até pendurar as chuteiras em 1978. Passou também pelo CSA, Esportivo e Caxias como atleta.