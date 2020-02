Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Independiente del Valle pela Recopa Sul-Americana

Os clubes Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quarta-feira (26) pela Recopa Sul-Americana. O jogo começa às 21h30, pelo horário de Brasília.

A partida pela Conmebol Recopa será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com capacidade para quase 80 mil torcedores.

No entanto, o confronto não contará com transmissão ao vivo por emissoras brasileiras. Na internet, a plataforma de streaming DAZN fará a cobertura.

Ainda é possível acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais lances ao vivo (em texto) do jogo.