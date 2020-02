Maria Sharapova, ex-número um do mundo, se aposenta do tênis aos 32

A tenista russa Maria Sharapova, dona de 36 títulos individuais e ex-número um do esporte, anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (26). Aos 32 anos, a atleta divulgou a decisão em seu Instagram pessoal.

Sob uma foto sua uniformizada, em quadra e segurando uma raquete quase do seu tamanho enquanto atleta infantil, Sharapova escreve: "O tênis me mostrou o mundo – e me mostrou do que eu era capaz. Foi como eu me testei e medi minha evolução. E então no que for que eu escolha para meu próximo capítulo, minha próxima montanha, eu continuarei lutando. Continuarei escalando. Continuarei evoluindo".

"Tênis. Estou dizendo adeus", concluiu.

Em fevereiro de 2016, já com planos para sua aposentadoria, Sharapova testou positivo em um exame de doping para a substância meldonium. Cumpriu suspensão e voltou às quadras em 2017, perdendo as Olimpíadas do ano anterior, e há quem diga que sua performance não foi a mesma desde então.

Atormentada por lesões nos últimos anos, a tenista deixa para trás uma carreira estelar. Entre suas vitórias, ela coleciona um Aberto da Austrália, dois Abertos da França, um Wimbledom e um Aberto dos Estados Unidos.