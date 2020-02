Onde assistir ao vivo o jogo Napoli x Barcelona pela Champions League

View this post on Instagram

⚽ M A T C H D A Y ! 🆚 @officialsscnapoli 🏆 UEFA @ChampionsLeague 🤝 Round of 16, 1st leg ⏰ 9pm CET 🏟 Stadio San Paolo 📍 Naples, Italy 🇮🇹 📲 #NapoliBarça