Onde acompanhar ao vivo o jogo Goiás x Sol de América-PAR pela Sul-Americana

View this post on Instagram

‪Somos um Só, somos GOIÁS! ‬ ‪Torcedores e jogadores estão conectados, com um único objetivo:‬ ‪A CLASSIFICAÇÃO ‪#VamoCarajo‬ ‪#FamíliaEsmeraldiÑa💚‬ ‪#SulaTeQuiero🌎🇳🇬‬