Onde assistir ao vivo o jogo Real Sociedad x Valencia pelo Campeonato Espanhol

View this post on Instagram

DEIALDIA | CONVOCATORIA | SQUAD A. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Merino, Willian J., Oyarzabal, Januzaj, Aihen, Moyá, Guevara, Gorosabel, Isak, Monreal, Odegaard, Sangalli, Le Normand, Alkain, Djouahra #RealSociedadValencia