Onde assistir ao vivo o jogo Novorizontino x Mirassol pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

Hoje tem Tigre em campo pela 7ª rodada do #paulistão2020 . ⚽️ Novorizontino x Mirassol . 🏟 Dr. Jorge Ismael de Biasi . ⏰ 21/02 – 19h15 . 📺 SporTV . #EmFrenteTigreValente #paixãopelonovorizontino #paulistão2020