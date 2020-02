Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

O manto do duelo decisivo já está no vestiário da @arenacorinthians. Daqui a pouco tem #Timão em campo decidindo uma vaga para a terceira fase da @libertadoresbr, e a ansiedade está como, Fiel!?⠀ .⠀ .⠀ ⠀ #SCCPxGUA⠀⠀ #VaiCorinthians #MeuBMG #NãoÉSóPatrocínio #MideadoBrasil #TimeDoPovo #Corinthians #Timão #CorinthiansTV #FielTorcedor #AFielÉFoda #UmSoCorinthians #NikeFutebol #Joli #EstrellaGalicia #LoucoPotyCorinthians #PostosALE #ALEnoTimão #TODOSportiCorinthians #CartãodeTODOSCorinthians #TODOSpeloTimão⠀