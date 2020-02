Falha da FutebolCard permitiu vazamento de dados de sócios do Palmeiras

Uma falha no servidor da FutebolCard ocasionou o vazamento de dados de sócios do clube Palmeiras. A informação foi divulgada pelo site "The Hack".

Em comunicado oficial na semana passada, a Sociedade Esportiva confirmou o ocorrido e afirmou que a falha foi corrigida.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras entrou em contato com a empresa FutebolCard para apurar os fatos divulgados em reportagem na manhã desta quarta-feira (05)”, explicou.

“A FutebolCard, prestadora de serviços responsável pelos sistemas de venda de ingressos e de gestão do programa de sócio torcedor, assumiu uma falha na proteção dos dados cadastrais de torcedores de Palmeiras e de outros clubes. Segundo a empresa, não houve divulgação de dados financeiros, como, por exemplo, número de cartão de crédito”.

“A FutebolCard garantiu que a falha foi corrigida assim que a informação foi recebida e se posicionará ainda nesta quarta sobre o fato”.